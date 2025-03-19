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Burası Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Sular çekildi, devasa yerleşim yeri ortaya çıktı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşa edilen Türkiye'nin kemer baraj sınıfında 275 metrelik gövdesiyle en yüksek, dünyanın ise 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın suların çekilmesiyle, su altında kalan Mutlugün Köyü'nün Uysallar Mahallesi ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Burası Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Sular çekildi, devasa yerleşim yeri ortaya çıktı - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan, ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı.

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Burası Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Sular çekildi, devasa yerleşim yeri ortaya çıktı - Resim: 2

Baraj sularından kısmen etkilenen 10 köyden biri olan Mutlugün köyü Uysallar mahallesi, tamamen sular altında kalırken, baraj sularını çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

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Burası Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Sular çekildi, devasa yerleşim yeri ortaya çıktı - Resim: 3

Mutlugün Köyü'nün Uysallar Mahallesi su seviyesinin çekilmesiyle yeniden görünür hale geldi.

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Burası Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Sular çekildi, devasa yerleşim yeri ortaya çıktı - Resim: 4

Evler, cami ve okul gibi yapılar, baraj göletinin altında kalmıştı.

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