Burası Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'daki ''Saklıkent''i...
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Batman’da, vatandaşlar serinlemek ve piknik yapmak için Sason ilçesi ile Diyarbakır’ın Kulp ilçesi arasındaki Zore Vadisi’ne akın ediyor.
Kaynak: DHA
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Batman'da Sason ilçesi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasında bulunan Zore Vadisi, serinlemek, yüzmek, doğa yürüyüşü ve piknik yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.
Eşsiz doğa manzarasına sahip vadinin belli bir noktasına kadar araçla ulaşılırken, geriye kalan 7 kilometrelik mesafe yürüyerek aşılıyor.
Gruplar halinde yüzlerce kişinin geldiği vadide, küçük şelalelerin bulunduğu alanlarda piknik yapılırken, vatandaşlar aynı zamanda suya girerek serinliyor.
Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören Zore Vadisi, kalabalığı ve hareketliliğiyle plajları andırıyor.
