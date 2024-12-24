Burası Türkiye'nin Müze Eczanesi... 1800'lü yıllardan kalan ilaçlar raflarda...

Havan ödülü için hem kendilerinin hem de Samsun halkının gurur duyduğunu belirten Karacan, “Biz Eczacılar Odası’na ekip olarak geldiğimizde yaklaşık 2014-2015’li yıllardan beridir bazı hayallerimiz vardı. Yepyeni bir Eczacılar Odası binası olması, kütüphane olması, Müze Eczane olması gibi bir hedefle geldik. Müze Eczane için pandemi dönemi öncesinden başladığımız bir materyal toplama hikayemiz vardı. Eczanesini devreden veya kapatan meslektaşlarımızdan ellerinde bulunan eski ecza materyallerini alıyorduk. Onun dışında talep ederek üzerimize bağışlamalarını istediğimiz ürünler de vardı. Pandemi dönemindeki eczacıların yoğun çalışmaları tamamlandıktan sonra elimizdeki materyalleri toplayıp Müze Eczane açmak için çalışmalara başladık. Karadeniz’in ilk ve tek Müze Eczanesi’ni yapmış olduk. Eczacılık tarihi dalında ‘Altın Havan Ödülü’ne layık görüldük. Bu da aslında yapılan işlerin suya yazılan işler olmadığını gösteriyor açıkçası. Geçen hafta sonu ödülümüzü İstanbul’a giderek aldık ve Samsun’a getirdik. Bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Samsun için de bir gurur kaynağıdır. Buradaki Müze Eczane’yi Samsun içerisinde daha büyük bir hale getirme hayalimiz de var. Dolayısıyla biz Samsun Eczacı Odası olarak, halkımıza hem turizm yönünden hem de geçmişini geleceğe taşımak adına bir şeyler yapmak adına yola koyulduk. Bunun gururu içerisindeyiz” diye konuştu. (DHA)