Burası Türkiye'nin ''ölüler kıraathanesi''.. Bir bayram geleneği bu bayram da yaşandı...

Bu yıl da Ramazan ayında geleneklerini sürdürdüklerini belirten işletme sahibi Nejat Karataş, "Bayram günü bir araya geldik. Burada yaklaşık 800 fotoğraf var. Hepsini de, ilçemizde tanırız biliriz iyi insanlar. Dualarla hatıralarını yad edelim istedik. Duamızı gerçekleştirdik. Burada ilçemizdeki siyasi bürokrat vatandaş esnaf herkesin fotoğrafı var. Vefat eden devlet büyüklerimizin de fotoğrafları yer alıyor. Bu bayramda dualarla onları anarak bayramlaşıyoruz" dedi.