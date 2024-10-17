Burası Vahşi Batı değil, Türkiye'nin 400 yıllık sır köyü...

Köyün tarihinin çok eski olduğunu ifade eden Yasin Arslan, “Burası Emirhan köyü. Kent merkezine bağlı bir köy. Köyümüzün hemen hemen 400 yıla dayanan bir geçmişi var. Buradan önce de eski köy dediğimiz yerde yerleşim varmış ve şartlar gereği buraya taşınılmış. Burada da 2010'a kadar yaşam vardı. 1978'li yıllarda ırmak üstü mezrası dediğimiz yeni yerleşim yerine indik. Oraya inmemizin amacı; o zamanki kış şartları ve birleşik düzen. İnsanların buradaki arsası hep 200, 300 metreydi. Ahır, ev ve samanlık hepsi bir aradaydı” dedi.