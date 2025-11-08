Burdur'dan nefesleri kesen görüntü: Sosyal medya fenomeni 90 metrelik obruğun zeminine indi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu, bir süre önce sosyal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı. Ekstrem spor ve tırmanış videoları ilgi çeken Kuşçu, son olarak Burdur'un Bucak ilçesindeki bir obruğa iniş yaptı.