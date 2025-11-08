Burdur'dan nefesleri kesen görüntü: Sosyal medya fenomeni 90 metrelik obruğun zeminine indi
Antalya'da yaşayan 25 yaşındaki bir sosyal medya fenomeni Burdur'da derinliği yaklaşık 90 metre olan obruğa indi. Zaman zaman büyük korku yaşayan Kuşçu, iniş ve çıkış anını kamera ve dron ile kaydetti.
Kaynak: DHA
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu, bir süre önce sosyal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı. Ekstrem spor ve tırmanış videoları ilgi çeken Kuşçu, son olarak Burdur'un Bucak ilçesindeki bir obruğa iniş yaptı.
1 / 9
Derinliği yaklaşık 90 metre olan obruğa girme kararı alan Kuşçu, ekipmanlarıyla bölgeye gitti.
2 / 9
Kuşçu, bölgede yaşayanların 'Girme, çıkamazsın' önerilerine rağmen ağaçlara kurduğu sistemle obruğa iniş yaptı.
3 / 9
Zaman zaman tedirginlik yaşayan Kuşçu, her anını kamera ve dron ile kaydetti.
4 / 9