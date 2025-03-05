Bursa-İzmir otobanında şaşkına çeviren istila
Bursa-İzmir otobanına konan yüzlerce sığırcık görenleri şaşkına çevirdi. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Bursa-İzmir otobanı üzerinde uçan yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle yol üzerine kondu.
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Seyir halindeki araçlar, yol üzerindeki sığırcıkları görüp yavaşladı. Tek şerit halinde yoldan yavaşça ilerleyen sürücüler o anları hayretle izledi.
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Yol üzerindeki sığırcıkların görüntüsü ise sosyal medyada binlerce kez izlendi.
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