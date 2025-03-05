  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Bursa-İzmir otobanında şaşkına çeviren istila

Bursa-İzmir otobanında şaşkına çeviren istila

Bursa-İzmir otobanına konan yüzlerce sığırcık görenleri şaşkına çevirdi. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Bursa-İzmir otobanında şaşkına çeviren istila - Resim: 1

Bursa-İzmir otobanı üzerinde uçan yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle yol üzerine kondu. 

1 / 4
Bursa-İzmir otobanında şaşkına çeviren istila - Resim: 2

Seyir halindeki araçlar, yol üzerindeki sığırcıkları görüp yavaşladı. Tek şerit halinde yoldan yavaşça ilerleyen sürücüler o anları hayretle izledi. 

2 / 4
Bursa-İzmir otobanında şaşkına çeviren istila - Resim: 3

Yol üzerindeki sığırcıkların görüntüsü ise sosyal medyada binlerce kez izlendi.

3 / 4
Bursa-İzmir otobanında şaşkına çeviren istila - Resim: 4

4 / 4