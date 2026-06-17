Bursa ve Kütahya'yı bağlayan Domaniç Dağları'nın eşsiz manzarası dronla görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan ve halk arasında "kıvrımlı yollar" olarak bilinen tarihi güzergahın yeşilin her tonuna bürünmüş hali, havadan dron kamerasıyla kayıt altına alındı.