Bursa ve Kütahya'yı bağlayan Domaniç Dağları'nın eşsiz manzarası dronla görüntülendi
Bursa'nın İnegöl ve Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ndeki 'kıvrımlı yollar', yaz mevsiminin gelişiyle yeşile büründü. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olan bu eşsiz dağ manzarası dron kamerasıyla kaydedildi.
Marmara ve Ege bölgeleri arasında doğal bir sınır oluşturan Domaniç Dağları, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte doğaseverlere eşsiz bir görsel şölen sunuyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan ve halk arasında "kıvrımlı yollar" olarak bilinen tarihi güzergahın yeşilin her tonuna bürünmüş hali, havadan dron kamerasıyla kayıt altına alındı.
İki ilçe arasındaki toplam 45 kilometrelik yolun en dikkat çekici bölümünü oluşturan 17 kilometrelik 'kıvrımlı yol', virajlı yapısıyla sürücüleri bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaştırıyor.
Kütahya'dan Bursa yönüne seyahat eden sürücüler, yaz aylarında canlanan orman örtüsü ve yeşilin büyüleyici tonlarını sergileyen Domaniç Dağları'nın panoramik manzarası eşliğinde yolculuk yapma fırsatı buluyor.