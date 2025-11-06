Bursa'da 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkarılıyor
Bursa'da 2 bin yıllık Gölyazı Antik Tiyatrosu kazılarında sona gelindi. Helenistik Dönem kökenli olduğu düşünülülen tiyatronun, Roma İmparatoru Hadrianus döneminde yenilendiği belirtildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Nilüfer Belediyesi'nin destekleri ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Orta Çağ Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Şahin başkanlığında 2021 yılından bu yana sürdürülen kazı çalışmalarında son işlemler yapılıyor. Helenistik Dönem'den kalma ve Roma İmparatoru Hadrianus döneminde yenilenen antik tiyatrodaki kazılar, bu yıl içinde tamamlanacak.
'CİDDİ RENOVASYON GEÇİRMİŞ'
Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Şahin, tiyatronun Helenistik dönem kökenli olduğunu ve Roma İmparatoru Hadrianus döneminde ciddi bir renovasyon geçirdiğini belirterek, "Özellikle tiyatroya baktığımızda aslında burası Helenistik Dönem orijinli bir tiyatro. Ama milattan sonra 2’nci yüzyılın başında, yaklaşık 117-138 yılları arasında, İmparator Hadrianus döneminde ciddi bir renovasyon geçirmiş, deprem ardından. O yüzden ayakta kalan yapıların büyük bir bölümü, Roma Dönemi'ne tarihlenebiliyor. Bu tiyatronun özelliği süreç içerisinde çok tahrip olması ama oturma sıralamalarında yaklaşık 44 tanesinin günümüze kadar gelebilmesi" dedi.
5 BİN KAPASİTELİ BÜYÜK TİYATRO
Döneminde 5 bin kapasiteli büyük bir tiyatro olduğunu belirten Şahin, "Biz plan şemasını özellikle hava fotoğraflarından tam olarak tespit edebiliyoruz. 'D' formlu bir Roma tiyatrosu. Orkestrasının etrafı parapet duvarlarıyla çevrilmiş. Zamanında 5 bin kişiye yakın oldukça büyük oturma kapasitesi olan bir tiyatro. Biz bunu mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri hem de sağ olsunlar 2021 yılının başından beri Nilüfer Belediyesi’nin sponsorluğunda büyük destekleriyle devam ettiriyoruz" diye konuştu.
SIRADA RESTORASYON VAR
Çalışmalara 2021 yılında başladıklarını belirten Prof. Dr. Derya Şahin, "Şu an kazı çalışmalarımız neredeyse bitti. Bu yıl tamamlamayı planlıyoruz. Bundan sonraki proje alanında Segesta Sözleşmesi ve uluslararası tüzüklere göre uygun bir şekilde restore edilip, yine gösteri mekanı olarak kullanılabilmesini sağlamak olacak. Yani bundan sonrası restorasyon, rekonstrüksiyon gibi uygulamalar için çalışmalar olacak" dedi.