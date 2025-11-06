Bursa'da 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkarılıyor

5 BİN KAPASİTELİ BÜYÜK TİYATRO

Döneminde 5 bin kapasiteli büyük bir tiyatro olduğunu belirten Şahin, "Biz plan şemasını özellikle hava fotoğraflarından tam olarak tespit edebiliyoruz. 'D' formlu bir Roma tiyatrosu. Orkestrasının etrafı parapet duvarlarıyla çevrilmiş. Zamanında 5 bin kişiye yakın oldukça büyük oturma kapasitesi olan bir tiyatro. Biz bunu mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri hem de sağ olsunlar 2021 yılının başından beri Nilüfer Belediyesi’nin sponsorluğunda büyük destekleriyle devam ettiriyoruz" diye konuştu.