Büyük doğa katliamı! Türkiye'nin Caretta Carettalarının üreme noktasında büyük çevre skandalı!
Antalya'da caretta carettaların yuvalama alanı olan Kumköy Sahili, yıllarca süren kaçak yapılaşmanın ardından temizleniyor. Geçen yıl 750 çardağın yıkıldığı kumsalda asıl felaket, kumun altında ortaya çıktı. Bölgeye kurulan çardaklar için araç lastikleri kullanılarak 1500’ün üzerinde foseptik çukuru kazıldığı belirlendi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasındaki 1,5 kilometrelik sahil bandı, uzun yıllar boyunca derme çatma çardaklarla işgal edilmişti.
2024 Kasım ayında belediye ekipleri tarafından yıkılan 750 kaçak çardağın ardından, bölgeyi temizlemek için başlatılan kazılar çevre skandalını gözler önüne serdi.
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Kumköy Sahili'nde karşılaştıkları tabloyu "doğa katliamı" olarak nitelendirdi. Başkan Yıldırım, "Vatandaşlar foseptik doldukça yeni lastiklerle yeni çukurlar açmış. 750 çardağın her birinin ikişer çukuru olsa, kumsalın altında 1500'ün üzerinde foseptik çukuru olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.
Çukurların sadece dışkı için değil, deterjan ve evsel atıklar için de kullanıldığını belirten Yıldırım, şunları ekledi:
"Buradaki lağım ve deterjan atıkları doğrudan denize akıyordu. Vatandaşların enfeksiyon kapma riski, pisliğin içerisinde yüzme gerçeği ortadaydı. Buna göz yumamazdık."