Büyük ustaya son görev: Genco Erkal toprağa verildi
86 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Uzun süre kan kanseri tedavisi gören ve 86 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beyoğlu Belediye Başkanı, İnan Güney, eski başbakan yardımcısı Hikmet Çetin'in yanı sıra, Fazıl Say, Emre Kınay, Suna Selen, Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, Opera Sanatçısı Güvenç Dağüstün, Mazlum Çimen, Mert Fırat ve Erkal'ın sevenleri katıldı.
Törenin sunuculuğunu Erkal'ın uzun süre aynı sahneyi paylaştığı rol arkadaşı Tülay Günal yaptı. Sanatçının gençlik yılların itibaren başlayarak yer aldığı tiyatro oyunlarından video kesitleri paylaşılırken Genco Erkal'ın şiirlerinin yanı sıra Aralarında ünlü piyanist Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın da bulunduğu sanatçılar, Erkal anısına dinletiler sundu.
"İŞÇİ SINIFININ BAŞI SAĞOLSUN"
Törende konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, “Kendisini rahmet ile anıyoruz. Dua ederken, tüm kalbimle içtenlikle teşekkür ediyorum. Kıymetli ailesinin, sevenlerinin, sanat dünyamızın başı sağ olsun. Her zaman mücadelelerine destek olduğu işçi sınıfının başı sağ olsun. Büyük sorumluluğumuzu hepimize hatırlatmak istiyorum. İsmini, sesini, bize emanet ettiklerini sonsuza kadar yaşatmak bizim görevimdir, boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun" dedi.