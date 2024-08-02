Büyük ustaya son görev: Genco Erkal toprağa verildi

"İŞÇİ SINIFININ BAŞI SAĞOLSUN"

Törende konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, “Kendisini rahmet ile anıyoruz. Dua ederken, tüm kalbimle içtenlikle teşekkür ediyorum. Kıymetli ailesinin, sevenlerinin, sanat dünyamızın başı sağ olsun. Her zaman mücadelelerine destek olduğu işçi sınıfının başı sağ olsun. Büyük sorumluluğumuzu hepimize hatırlatmak istiyorum. İsmini, sesini, bize emanet ettiklerini sonsuza kadar yaşatmak bizim görevimdir, boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun" dedi.