Büyükşehirlerde ''kokusuz ama zehirli'' tehdit! Uzman isim uyardı

Diğer yandan Türkiye'nin batı ve orta kesinlerinde puslu havanın etkisiyle hissedilecek olan kötü kokuya karşı uzmanlar uyardı. Azot dioksit kaynaklı 'klor'benzeri koku İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok şehirde hissedilecek.