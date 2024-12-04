Büyükşehirlerde ''kokusuz ama zehirli'' tehdit! Uzman isim uyardı
Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirleri tehdit eden ve hem kokusuz hem de zehirleyici etkisi olan tehdit için kritik bir uyarıda bulundu...
Hava durumlarına ilişkin yaptığı uyarılarla dikkat çeken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, korkutan bir uyarı daha yaptı.
Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Şen, “Önümüzdeki günlerde araç sayısının çok olduğu illerde sabah "fotokimyasal smog" kirliliği oluşur. Anadolu’da kömür yakılan bölgelerde kükürtdioksit kirliliği artar. Yüksek basınç rüzgarsız ortam oluşturuyor dolayısıyla kirleticiler dağılamıyor artıyor” diyerek büyükşehirleri uyardı.
Hafta sonundan itibaren yüksek basınç etkisiyle hava kalitesinin düşeceğini belirten Şen “Lodos soba zehirlenmeleri oluşturabilir. Yanan sobaya üstten kömür ilave ederseniz üstten de tutuşturun. Karbon Monoksit çok zehirleyici ve sinsi gazdır. Havadan ağır ve kokusuzdur” dedi.
Diğer yandan Türkiye'nin batı ve orta kesinlerinde puslu havanın etkisiyle hissedilecek olan kötü kokuya karşı uzmanlar uyardı. Azot dioksit kaynaklı 'klor'benzeri koku İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok şehirde hissedilecek.