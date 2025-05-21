Büyüleyen manzarasıyla Türkiye'nin gizli cenneti noktası için UNESCO talebi

Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan Munzur Vadisi Milli Parkı, doğal güzellikleriyle yurt içi ve yurt dışından birçok ziyaretçinin ilgi odağı oluyor. Milli parka gelenlerin bir kısmı yüksek rakımlı dağlarda ve yaylalarda doğa gezisine katılırken, kimisi de Munzur'un kenarında serinliğin keyfini çıkarıyor.