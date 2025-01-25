Buz gibi soğukta Guinness denemesi: Bin 301 çeşit dondurmanın arasında hamsilisi bile vardı

Gemici'nin elinden rekor belgesini aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Celal Karaarslan, "Şu anda duygularımı anlatamıyorum ama çok mutluyum. Doğduğumuz memlekette bu rekoru kırmak beni çok mutlu ediyor, bin 301 dondurma yaptık, hepsi de jüri tarafından kabul edildi. Bin 301 dondurma ile rekoru kırmak beni çok daha fazla mutlu etti. Tüm dondurmalarımız hem kıvamı hem duruşu itibarıyla kabul gördü. Rekoru kıracağımı bekliyordum çünkü kendimden emindim. Bu dondurma konusunda kendimden eminim. Biz 11 kişilik ekip, son 18 günde gerçekten bir kampa girdik, tüm dükkanlarımızı kapattık. Sadece bunun için hem gece hem de gündüz çalıştık" diye konuştu.