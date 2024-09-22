Çalışanlarını mutlu eden en iyi 20 şirket belli oldu
2024 yılında çalışanlarına en iyi imkanları sunan şirketler açıklandı. Bu şirketlerde çalışanların performansının da daha iyi olduğu belirtildi.
Indeed ve Oxford Üniversitesi’nce oluşturulan 2024 Çalışma Refahı 100 listesindeki şirketler belli oldu. Çalışanların yüksek mutluluk, amaç ve tatmin seviyelerine göre hazırlanan liste, stres ve kaousun en düşük olduğu en iyi 100 Amerikan şirketini sıralıyor.
Çalışan refahı yüksek şirketler yüksek kâr oranlarına sahip
Çalışma refahı yüksek şirketlerin, daha yüksek değerlemelere, varlık getirilerine ve kârlara sahip olduğunu gösteren araştırmaya göre, bu şirketler ayrıca S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri gibi borsa endekslerini de geride bırakıyor.
En mutlu çalışanlar perakende sektöründe
CNBC-e'nin haberine göre; listede çalışan refahı en yüksek sektörler arasında perakende öne çıkarken onu ulaştırma takip ediyor.
Şirketlerin ortak noktası: İş esnekliği
Listedeki şirketlerin çoğunun iş esnekliğine öncelik verdiği dikkat çekerken, şirketlerin çalışanlara nerede ve nasıl çalışacaklarını seçme özgürlüğü, doktor randevularına ve sosyal etkinliklere katılma imkanı sunduğu gözlemlendi.