Çalışanlarını mutlu eden en iyi 20 şirket belli oldu

Çalışan refahı yüksek şirketler yüksek kâr oranlarına sahip

Çalışma refahı yüksek şirketlerin, daha yüksek değerlemelere, varlık getirilerine ve kârlara sahip olduğunu gösteren araştırmaya göre, bu şirketler ayrıca S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri gibi borsa endekslerini de geride bırakıyor.