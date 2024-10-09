Çalıştıracak işçi bulamayınca, baba mesleği için Almanya'dan Türkiye'ye döndü
Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki bir genç Aydın'da babasının tarlada çalışacak işçi bulamaması üzerine her yıl 3 bin 500 kilometre yol kat ederek babasına yardıma geliyor.
Türkiye'nin en verimli verimli arazilerine sahip olan illerden Aydın'da üreticilerin en büyük sıkıntısı çalışacak insan bulamaması oldu. İl genelinde ziraat odalarına kayıtlı yaklaşık 130 bin çiftçi bulunurken, gençlerin tarımla uğraşmaktan kaçınması ise dikkat çekiyor.
Gençlerin tarımdan uzaklaşması ile birlikte Aydın genelindeki çiftçilerin yaş ortalaması da 60'a yükselirken, Türkiye'de Z kuşağının tarımdan uzaklaşması üzerine yaşı ilerleyen pek çok çiftçi ise tarlasını, bağ ve bahçesini işleyemez duruma geldi.
Çiftçilerin yaş ortalamasının da 50'nin üzerine çıktığı Türkiye'de, yerleşik Türk gençleri tarım yapmayınca, Almanya'da ikamet eden Türk asıllı Batıkan Bozkurt, babasının arazilerini işleyebilmek için Almanya'dan Türkiye'ye gelip gitmek zorunda kalıyor. Her yıl belli dönemlerde 5-10 günlüğüne Türkiye'ye gelen Batıkan, babasının arazi işlerine yardım ederek tekrar Almanya'ya dönüyor. Almanya'da hem okuyup hem çalışan Batıkan, insanların nereden geldiklerini unutmamaları gerektiğini vurgulayarak “Elbet bir gün biz de toprakla uğraşacağız” dedi.
Çocukluğunda traktör kullanmayı ve tarla sürmeyi öğrenen Bozkurt, Türkiye'de çalışacak işçi bulamadıklarından dolayı babasına yardıma geldiğini söyledi. 62 yaşındaki babasını yalnız bırakmayan Bozkurt, Almanya'dan gelip traktörün üzerine çıkarak arazilerini işledi.