Çalıştıracak işçi bulamayınca, baba mesleği için Almanya'dan Türkiye'ye döndü

Çiftçilerin yaş ortalamasının da 50'nin üzerine çıktığı Türkiye'de, yerleşik Türk gençleri tarım yapmayınca, Almanya'da ikamet eden Türk asıllı Batıkan Bozkurt, babasının arazilerini işleyebilmek için Almanya'dan Türkiye'ye gelip gitmek zorunda kalıyor. Her yıl belli dönemlerde 5-10 günlüğüne Türkiye'ye gelen Batıkan, babasının arazi işlerine yardım ederek tekrar Almanya'ya dönüyor. Almanya'da hem okuyup hem çalışan Batıkan, insanların nereden geldiklerini unutmamaları gerektiğini vurgulayarak “Elbet bir gün biz de toprakla uğraşacağız” dedi.