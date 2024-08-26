Camide çocuğunun oksijen makinesi için kullandığı elektriğin parasını bu notla bıraktı

Öğle namazını kıldırmak için görev yaptığı Taşucu Reşadiye Camisi’ne gelen din görevlisi Halil Erdem, kamera kayıtlarının olduğu ekran önüne bırakılan not ile 200 lirayı görünce şaşırdı. Merakla notu okuyan Erdem, Kıbrıs'a gitmek için feribot beklerlerken eşi ve biri hasta 2 çocuğuyla camide bir müddet konaklamak zorunda kalan ve ismini vermeyen bir babanın örnek davranışıyla karşılaşınca oldukça duygulandı. Erdem, "Bizler cami görevlisi olarak öğlen namazında camiye geldiğimizde kameranın önünde bir miktar para ile bir kağıt gördük. Kağıtta da Kıbrıs'a gitmekte olan bir ailenin hasta olan çocukları için oksijen maskesi kullandığını ve bir miktar elektrik kullandıkları için parayı bıraktıklarını gördük. Bu notu okuduğumuzda çok duygulandık. Kendilerinden Allah razı olsun" dedi. (DHA)