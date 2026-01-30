  1. Anasayfa
  4. Çanakkale Boğazı'nda denizin rengi değişti: Bir taraf mavi, bir taraf kahverengi

Çanakkale Boğazı'na akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Boğazdaki renk değişimi dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
Çanakkale'de fırtına ile birlikte etkili olan yağmur nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, farklı bölgelerden denize döküldü. 

Çamurlu su, fırtınanın etkisiyle boğaza yayıldı. Boğaz'ın Avrupa Yakası ise mavi olarak kaldı.

Denizin değişen rengi sabahın ilk ışıklarıyla beraber dron ile havadan görüntülendi.

