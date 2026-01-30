Çanakkale Boğazı'nda denizin rengi değişti: Bir taraf mavi, bir taraf kahverengi
Çanakkale Boğazı'na akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Boğazdaki renk değişimi dron ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
Çanakkale'de fırtına ile birlikte etkili olan yağmur nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, farklı bölgelerden denize döküldü.
1 / 7
Çamurlu su, fırtınanın etkisiyle boğaza yayıldı. Boğaz'ın Avrupa Yakası ise mavi olarak kaldı.
2 / 7
Denizin değişen rengi sabahın ilk ışıklarıyla beraber dron ile havadan görüntülendi.
3 / 7
4 / 7