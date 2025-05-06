Çanakkale Savaşları'nda Atatürk'ün el yazısıyla yazdığı emirler ortaya çıktı

Çanakkale Kara Savaşları'nın başlangıcının 110'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatan İsmail Kaşdemir, "Gün geçtikçe Çanakkale'deki o büyük kahramanlıklar, zaferlerin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Buradaki o büyük kahramanlığı, fedakarlığı, büyük başarıların detaylarını gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Yapılan son çalışmalarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de vermiş olduğu emirlerle aslında ne kadar büyük önemli işlerin görüldüğü, düşmana nasıl karşı konulduğu, herkesin görevini çok iyi yaptığı, Türk askerinin çok uyanık, akıllı ve fedakar olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Mustafa Kemal'in Çanakkale Cephesi'ndeyken verdiği emirlerde aslında bir istihbarat alındığı ve bu konudaki çalışmalarda çok iyi olduğu ortaya çıkmış oldu. Çünkü savaşta sadece savaşmak yetmez, cephe gerisinin de takviye edilmesi gerekir. Burada hem istihbarat anlamında hem lojistik anlamında hem de sevk ve idare anlamında her şey güzel olmalı ki savaşta başarı gelsin. Çanakkale tam da böyle bir yer. Hem Mehmetçik savaşmayı bilmiş hem komutanlar sevk ve idare etmeyi bilmiş ve cephe gerisinden de aslında çok iyi istihbarat alınmış" dedi.