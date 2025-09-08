Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü ortaya çıktı

'ÖNEMLİ VE ÖZEL BİR GÜNLÜKTÜR'

Günlük hakkında bilgi veren Dr. Sabah, "Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Muharebeleri'ni anlatırken, 'Çanakkale Muharebeleri Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldir' der. Bu ruhu oluşturan en önemli isimlerden biri de günlüğü vasıtasıyla kendisini tanıdığımız bir Çanakkale şehidi olan şehit Teğmen İbrahim Naci'dir. Teğmen İbrahim Naci, 21 yaşında Çanakkale Muharebeleri'ne katılmış genç subaylarımızdan birisi. Kendisi Çanakkale Muharebeleri'ne İstanbul'dan katılır ve bu muharebeye gelişi ve muharebeler esnasında da bir günlük tutar. Kendisi günlüğü tutmaya başlamadan önce günlüğün ilk sayfasına ailesinin adresini yazar ve adresin altına da 'Bu defter kimin eline geçerse bir şehit hürmetine yukarıdaki adrese göndersin' yazdığını görürüz. Teğmen İbrahim Naci sanki şehit olacağını hissetmişçesine daha günlüğünü yazmaya başlamadan önce ailesinin adresini ve altına da bu notu iliştirmiştir. İbrahim Naci 29 gün boyunca Çanakkale Muharebeleri'nde bu günlüğü tutar. 21 Haziran 1915 tarihindeki ilk mahdut hedefli taarruz esnasında şu an bulunduğumuz bölgeye yakın bir noktada yani Fransızlarla olan muharebede 21 yaşında şehit olur. Kendisinin günlüğünü okuduğumuzda aslında Çanakkale Muharebeleri'ne bir subayın gözünden bakma fırsatını da yakalamış oluruz ve İbrahim Naci muharebeler esnasında Marmara Denizi'ndeki düşman denizaltılarının yarattığı tehdidi anlatması, aynı zamanda askerin iaşesi noktasında birçok bilgi vermesi açısından günlüğü oldukça önemli ve özel bir günlüktür" dedi.