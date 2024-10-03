Çanakkale'de 2 bin 400 yıllık keşif

Alexandria Troas Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının 3 aydır devam ettiğini belirten Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Alexandria Troas Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, “Bu yıl kazılarımızın 14'üncü yılı. Ağırlıklı olarak forum bölgesi dediğimiz kentin merkezinde çalışmaları yürüttük. Bu yıl da kentin forumun doğu sınırında özellikle podyumlu salon olarak polygonal yapının çevresini araştırıyorduk. Doğu bölgesinde bir yapı kompleksi bulduk. Kısmen açığa çıkarıldı. Önümüzdeki yıllarda burada da çalışmalar devam edecek. Şuanda Kuzey bölgesinde çalışıyoruz. Daha önce açığa çıkardığımız podyumlu salonun kuzeyindeki 3 mekanın iç kısımlarında çalışmaları derinleştirdik. Buradaki çalışmaları derinleştirdikçe kentin su sistemine ilişkin yeni izlere rastladık” dedi.