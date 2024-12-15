Çanakkale'de 5 bacaklı kuzu doğdu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 5 bacaklı olarak dünyaya gelen kuzu görenleri şaşırttı.
Kaynak: DHA
İlçenin Fatih Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Yılmaz’ın sürücüsündeki koyunlardan biri, 5 bacaklı kuzu dünyaya getirdi.
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Yıllardır büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirdiğini ve ilk kez bu tür bir olayın başına geldiğini söyleyen Yılmaz, "Doğduğumdan beri bu işin içindeyim. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. 5 ayaklı bir kuzum doğdu. Şaşırdık. Çok şükür ki hiçbir şekilde yürümesinde, gezmesinde ve sağlığında problem yok. Her şeyi dört dörtlük. Diğer kuzularla beraber eşit şekilde gelişiyor. Kuzumuzu büyütüp, besleyeceğiz" dedi.
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