Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
Yangın, saat 10.00 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
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Öte yandan, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.
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