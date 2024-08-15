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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Kaynak: DHA / İHA
Çanakkale’de orman yangını - Resim: 1

Yangın, saat 10.00 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında çıktı. 

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Çanakkale’de orman yangını - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

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Çanakkale’de orman yangını - Resim: 3

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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Çanakkale’de orman yangını - Resim: 4

Öte yandan, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.

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