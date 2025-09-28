Çanakkale'de tarihi değiştirecek keşif: Troya Savaşı'nın gerçek yüzü gün yüzüne çıktı

'MAYDOS'TA ELE GEÇEN BULUNTULARLA MİTOLOJİ GERÇEĞE DAHA YAKIN OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ'

Troya kazılarında yangın tabakası üzerinde Trak kalıntıları olduğu için Troya Savaşı'nın, mitolojide anlatıldığı gibi Akalar ile yani Yunanlarla, Anadolular arasında değil de Traklarla Troyalılar arasında gerçekleştiğinin düşünüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Sazcı, "Maydos'ta ele geçen buluntular, Traklarla Troyalıların savaşmadığı, savaştan sonra bu bölgede yaşayan Trakların karşıya Troya'ya göç ettiğini söyleyebiliriz. Troya'da en önemli veriler savaş sonrası Traklara ait. İki tür seramikleri buluntusu var. Birisi 'barbar seramiği' denilen elde parmak baskıları olan bir seramik türü. Diğeri de 'çıkıntılı' seramik denilen iki tür seramik var. Bunlar daha önce Troya'da yok, bu savaş tabakasından sonra çıkıyor. Mimari olarak da savaş sonrası buluntular da evlerin alt sıra temel taşları ortostat gibi dik konuluyor, ondan sonra yatay konuluyor. Bu daha önce Troya'da görülmeyen bir özellik ve 1200'lerden sonra, bu yangın tabakasından sonra görülüyor. Maydos'ta ise bu veriler en eski tabakalardan itibaren var. Bu verilerle Trakların burada yaşadığını söyleyebiliriz. Mitolojik olarak destanda anlatılan savaş Yunan koalisyonuna karşı Troya koalisyonu-Anadolu koalisyonu diyebiliriz. Troya Savaşı ile ilgili böyle bir efsaneden bahsediliyordu. Ama arkeolojik buluntular bu savaşın Troyalılarla mitolojide bahsedilen Yunan koalisyonuna karşı değil, Traklara karşı olduğunu söylüyordu. Biz Troya'daki buluntuları o şekilde yorumluyorduk. Maydos'ta ele geçen buluntularla aslında Traklarla, Troyalılar arasında bir savaş olmadığı, muhtemelen bu savaşın mitolojide anlatıldığı gibi Troyalılarla yani Anadolu koalisyonuyla Ege koalisyonu arasında gerçekleştiğini anlıyoruz. Maydos'ta ele geçen buluntularla mitoloji gerçeğe daha yakın olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. (DHA)