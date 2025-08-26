Çanakkale'deki iki büyük felaketin boyutu uydudan görüntülendi

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, "Kentimizde 8 ile 12 Ağustos tarihleri arasında yoğun bir yangın felaketi yaşandı. Kepez beldesindeki orman yangını kampüslerimizi de etkilediği için özellikle odaklandık. Yangın oldukça geniş bir sahada meydana geldi. Güzelyalı'nın yanı sıra Çınarlı köyü sınırları, İntepe ve hatta İntepe'nin ötesine de taşındı. Üniversiteler olarak özellikle toplumsal katkı faaliyetlerine Yükseköğretim Kurulumuzun vizyonuyla çok önem veriyoruz. Yangın doğal bir afet ancak yangın öncesinde, yangın sırasında ve yangın sonrasındaki iyileştirme faaliyetlerine üniversite olarak akademik vizyon vermekle yükümlüyüz" ifadelerini kullandı.