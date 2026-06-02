Çanakkale'deki orman yangınıyla ortaya çıkan tarihi nokta definecilerin hedefi oldu
Çanakkale'nin Çınarlı köyünde geçen yıl 570 hektar ormanı küle çeviren büyük yangının ardından gün yüzüne çıkan tarihi tümülüs, kaçak kazı yapan definecilerin hedefi oldu. Güzelyalı bölgesindeki antik mezar yapısına giren şahısların tümülüsün içine derin tüneller kazdığı tespit edildi.
Çanakkale merkeze bağlı Çınarlı ve Güzelyalı köyleri çevresinde geçtiğimiz yıl meydana gelen büyük orman yangınının ardından tesadüfen gün yüzüne çıkan tarihi tümülüs (antik mezar yapısı), ne yazık ki kaçak definecilerin hedefi haline geldi.
570 hektarlık geniş bir ormanlık alanın ve çok sayıda evin zarar gördüğü o büyük felaketin külleri arasından beliren tarihi miras, korumasız kalınca kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.
Güzelyalı köyü yakınlarında bulunan alana giren defineciler, iş makineleri veya kazı aletleri kullanarak tümülüsün merkezine ulaşmak amacıyla yapının içerisine derin tüneller oluşturdu.
Binlerce yıllık tarihi dokuyu barındırma ihtimali olan bu alanın defineciler tarafından fütursuzca kazılması ve tahrip edilmesi, görenlerin büyük tepkisini çekti.