Çanakkale'nin 1.600 yıllık sırları gökyüzünden görüntülendi

Antik taş ocaklarının Troas bölgesinde milattan önce 7'nci yüzyıldan beri kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Reyhan Körpe, “Fakat bu taş ocakları özellikle Alexandria Troas Antik Kenti'nin kurulmasından sonra Roma Dönemi’nde daha büyük ölçekli kullanılmış. Buradan çıkarılan taşlar sadece bu kent için değil Roma İmparatorluğu'nda Akdeniz dünyasının bütün kentlerine gönderilmiştir. Bu taş ocaklarında, Koçali ile Alexandria Troas arasındaki yol üstündeki büyük sütunlar herkesin dikkatini çekiyor. Fakat bu sütunlar son anda işlenmiş ve orada kalmış sütunlar. Aslında burası dediğim gibi milattan önce 7'nci yüzyıldan beri taş ocağı olarak kullanılmış. Burada gördüğümüz büyük boyutlu yaklaşık 10 metre uzunluğu ve 1,5-2 metre çapındaki granit sütunlar nereye gittiğini bilmediğimiz bir yer için sipariş alınmış, işlenmiş ve bilinmeyen bir nedenle yerine ulaşmadan kalmış" diye konuştu.