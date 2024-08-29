Çanakkale'nin bilinmeyen yüzü: ''Lağım tüneli muharebeleri''

'BİLİNMEYEN BİR YÖNÜ, YER ALTINDA DEVAM EDEN SAVAŞTI'

Çanakkale Savaşları denince akla ilk olarak boğaz ve kara savaşlarının geldiğinin söyleyen Dr. Sabah, "Fakat Çanakkale Muharebeleri'nin pek de bilinmeyen bir diğer yönü yer altında devam eden savaştı. 25 Nisan 1915 tarihinde başlayan kara muharebeleri ve hemen akabinde gerçekleşen karşılıklı saldırılar sonucunda muharebe arazisinde karşılıklı siperler birbirine çok fazla yaklaşmıştı. Özellikle Bombasırtı mevkisindeki mevziler, 8 ila 10 metre arasında mesafeye kadar birbirine yaklaşmıştı. Mesafenin azlığına rağmen açıktan bir türlü ilerlenemiyor oluşu, tarafları yeni bir çözüm bulmaya itmişti. Çanakkale muharebeleri de siper savaşlarına dönüştükten sonra ve açıktan makineli tüfeklerin ve donanma atışının tesirinden dolayı bir türlü ilerlenememesi sebebiyle Türk askeri bu metodu Çanakkale muharebelerinde de kullanmaya karar vermişti. 5'inci Tümen'in 14'üncü Alayı'na bağlı Bombasırtı'nın güneyindeki mevzilerde Quinn's Post mevzilerine, çok yakın olduğu için mesafe 10 metreye kadar düşmüş olduğu için burada Anzak siperlerine karşı tünel açılması kararlaştırılmıştı" dedi.