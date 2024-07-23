''Canavar'' 4 yıl sonra uyandı... Hava trafiği durdu
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden kül ve lav püskürttü.
Kaynak: AA
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sicilya Adası'nda yer alan ve yüksekliği 3 bin 30 metre civarında olan Etna Yanardağı bir kez daha kül ve lav püskürttü.
1 / 15
Uçuş trafiği durduruldu
Katanya Havalimanı'nı işleten firmadan yapılan açıklamada, patlamayla atmosfere yayılan kül bulutu nedeniyle uçuşların geçici süreyle durdurulduğu ifade edildi.
2 / 15
Açıklamada, bazı yolcuların yakınlarda bulunan farklı havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.
3 / 15
4 / 15