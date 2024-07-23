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  4. ''Canavar'' 4 yıl sonra uyandı... Hava trafiği durdu

''Canavar'' 4 yıl sonra uyandı... Hava trafiği durdu

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden kül ve lav püskürttü. 

Kaynak: AA
''Canavar'' 4 yıl sonra uyandı... Hava trafiği durdu - Resim: 1

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sicilya Adası'nda yer alan ve yüksekliği 3 bin 30 metre civarında olan Etna Yanardağı bir kez daha kül ve lav püskürttü. 

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''Canavar'' 4 yıl sonra uyandı... Hava trafiği durdu - Resim: 2

Uçuş trafiği durduruldu

Katanya Havalimanı'nı işleten firmadan yapılan açıklamada, patlamayla atmosfere yayılan kül bulutu nedeniyle uçuşların geçici süreyle durdurulduğu ifade edildi.

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''Canavar'' 4 yıl sonra uyandı... Hava trafiği durdu - Resim: 3

Açıklamada, bazı yolcuların yakınlarda bulunan farklı havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

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''Canavar'' 4 yıl sonra uyandı... Hava trafiği durdu - Resim: 4
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