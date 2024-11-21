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  4. Cehennemin dünyadaki kapısı bir kez daha açıldı: Aynı yanardağ 7'nci kez patladı

Cehennemin dünyadaki kapısı bir kez daha açıldı: Aynı yanardağ 7'nci kez patladı

İzlanda’nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası’nda bulunan yanardağ, bu yıl yedinci defa patladı.

Cehennemin dünyadaki kapısı bir kez daha açıldı: Aynı yanardağ 7'nci kez patladı - Resim: 1

İzlanda Meteoroloji Ofisi, Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağın dün yeniden patladığını duyurdu.

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Cehennemin dünyadaki kapısı bir kez daha açıldı: Aynı yanardağ 7'nci kez patladı - Resim: 2

Patlamanın ardından yanardağ etrafında 3 kilometre uzunluğunda bir çatlak oluştu.

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Cehennemin dünyadaki kapısı bir kez daha açıldı: Aynı yanardağ 7'nci kez patladı - Resim: 3

Olayın uçak seferlerini aksatmayacağı belirtildi.

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Cehennemin dünyadaki kapısı bir kez daha açıldı: Aynı yanardağ 7'nci kez patladı - Resim: 4

Ancak yetkililer, Grindavik kenti de dahil bazı bölgeleri gaz emisyonları konusunda uyardı.

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