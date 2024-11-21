Cehennemin dünyadaki kapısı bir kez daha açıldı: Aynı yanardağ 7'nci kez patladı
İzlanda’nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası’nda bulunan yanardağ, bu yıl yedinci defa patladı.
İzlanda Meteoroloji Ofisi, Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağın dün yeniden patladığını duyurdu.
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Patlamanın ardından yanardağ etrafında 3 kilometre uzunluğunda bir çatlak oluştu.
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Olayın uçak seferlerini aksatmayacağı belirtildi.
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Ancak yetkililer, Grindavik kenti de dahil bazı bölgeleri gaz emisyonları konusunda uyardı.
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