Cennetten bir köşe... Yazın serinlemek isteyen buraya akın etti
Antalya'da ''cennetten bir köşe'' olarak anılan Düden Şelalesi, 2025 yılının ilk 8 ayında 605 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Antalya'nın en bilinen doğal güzelliklerinden biri olan Düden Şelalesi, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin gözde adresi oldu. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve "cennetten bir köşe" olarak tanımlanan şelale, yılın ilk 8 ayında 605 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Yaklaşık 38 metre yükseklikten akan suyu, gölgelik yürüyüş yolları ve asırlık ağaçlarıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan şelale, özellikle yaz aylarında nefes almak isteyenlerin vazgeçilmez rotaları arasında yer aldı.
Yoğun ilgi nedeniyle şelale girişlerinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, ziyaretçiler hem serin havada yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi hem de şelalenin alt kısmında yer alan ıslak ve yosunlu mağarada su sesleri eşliğinde keyifli vakit geçirdi.
"Ülkemizin cennetten köşeleri var, Düden bunlardan biri"
Ziyaretçilerden Mahmut Topaloğlu, Düden Şelalesi'nin kendilerine hem doğayla iç içe vakit geçirme hem de şehirden uzaklaşıp nefes alma imkânı sunduğunu söyledi. Topaloğlu, şelaleyi beğendiğini söyleyerek "Gerçekten çok beğendik. Ülkemizin her şehrinde tarihi ve doğal güzellikler var ama Antalya'daki Düden Şelalesi bambaşka bir yere sahip. Buraya gelince hem doğayla buluşuyorsunuz hem de ruhen bir ferahlık hissediyorsunuz. Biz bu ikinci gelişimizde de çok keyif aldık. Tatil amaçlı gelmiştik, yine fırsat olursa tekrar geleceğiz. Vatandaşlara da tavsiyem, bu tür doğal güzellikleri mutlaka görsünler. Ülkemiz adeta cennetten bir parça, bu zenginliklerin kıymetini bilmeliyiz" dedi.