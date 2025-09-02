Cennetten bir köşe... Yazın serinlemek isteyen buraya akın etti

"Ülkemizin cennetten köşeleri var, Düden bunlardan biri"

Ziyaretçilerden Mahmut Topaloğlu, Düden Şelalesi'nin kendilerine hem doğayla iç içe vakit geçirme hem de şehirden uzaklaşıp nefes alma imkânı sunduğunu söyledi. Topaloğlu, şelaleyi beğendiğini söyleyerek "Gerçekten çok beğendik. Ülkemizin her şehrinde tarihi ve doğal güzellikler var ama Antalya'daki Düden Şelalesi bambaşka bir yere sahip. Buraya gelince hem doğayla buluşuyorsunuz hem de ruhen bir ferahlık hissediyorsunuz. Biz bu ikinci gelişimizde de çok keyif aldık. Tatil amaçlı gelmiştik, yine fırsat olursa tekrar geleceğiz. Vatandaşlara da tavsiyem, bu tür doğal güzellikleri mutlaka görsünler. Ülkemiz adeta cennetten bir parça, bu zenginliklerin kıymetini bilmeliyiz" dedi.