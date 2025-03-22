Çiftçinin tarlasını ''masal diyarına'' çeviren bu yöntemi yüzlerce ağacı kurtardı
Amasya’da bir çiftçi, Mart ayında havaların mevsim normalinin üstünde ısınması nedeniyle erkenden çiçek açan 300 meyve ağacını aniden bastıran aşırı soğuğa karşı yağmurlama ve dondurma sistemi sayesinde korumayı başardı.
Anasta'da birkaç gündür beklenmedik şekilde etkili olan kar ve aşırı soğuklar, çiftçileri meyve ağaçlarını korumak için farklı yöntemler kullanmaya yönlendirdi.
Çiğdemlik köyünde yaşayan 45 yaşındaki İhsan İnce, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceyi bulması üzerine bir tanesinin bile dayanamayacağını düşündüğü çiçek açan meyve ağaçlarının üstüne yer altından 4 derecedeki suyu yağmurlama yöntemiyle püskürttü.
Dallardaki meyve çiçekleri ile yeni çıkan yapraklar buzla kaplandı. Böylece ayva ve cennet hurması ağaçlarının olumsuz etkilenmemesi sağlandı.
Doğup büyüdüğü köyde ata yadigarı topraklarda çiftçilik yaptığını anlatan İnce, "Meyve çiçeklerini yağmurlama yapıp buz tutturarak koruyoruz. Buzlanma olmasaydı bahçede büyük hasar olurdu. Ürün kaybı yaşardık. Soğuklar geçene kadar sistemi çalıştıracağız" dedi.