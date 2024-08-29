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  4. Çin Seddi gibi apartman: 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişi yaşıyor

Çin Seddi gibi apartman: 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişi yaşıyor

Polonya'da 1970'li yıllarda inşa edilen bin 792 daireli apartman bloğu görenleri şaşırtıyor. Dört bölüme ayrılmış, 11 katlı devasa yapıda yaklaşık 6 bin kişi yaşıyor.

Çin Seddi gibi apartman: 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişi yaşıyor - Resim: 1

Polonya’da 1970'li yıllarda inşa edilen “Falowiec” apartman bloğu, 800 metre uzunluğuyla Avrupa'nın en geniş ikinci konut binası konumunda.

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Çin Seddi gibi apartman: 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişi yaşıyor - Resim: 2

11 katlı devasa binanın her bölümünde 110 daire yer alırken toplamda bin 792 daire bulunuyor.

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Çin Seddi gibi apartman: 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişi yaşıyor - Resim: 3

Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen bina o kadar geniş bir alana yayılıyor ki bir ucundan diğerine birden fazla otobüs durağı var.

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Çin Seddi gibi apartman: 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişi yaşıyor - Resim: 4

Apartmanın uzaktan görüntüsü Avrupa'nın "Çin Seddi' olarak anılmasına neden oluyor.

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