Çin Seddi gibi apartman: 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişi yaşıyor
Polonya'da 1970'li yıllarda inşa edilen bin 792 daireli apartman bloğu görenleri şaşırtıyor. Dört bölüme ayrılmış, 11 katlı devasa yapıda yaklaşık 6 bin kişi yaşıyor.
Polonya’da 1970'li yıllarda inşa edilen “Falowiec” apartman bloğu, 800 metre uzunluğuyla Avrupa'nın en geniş ikinci konut binası konumunda.
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11 katlı devasa binanın her bölümünde 110 daire yer alırken toplamda bin 792 daire bulunuyor.
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Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen bina o kadar geniş bir alana yayılıyor ki bir ucundan diğerine birden fazla otobüs durağı var.
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Apartmanın uzaktan görüntüsü Avrupa'nın "Çin Seddi' olarak anılmasına neden oluyor.
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