Çocukken okula gönderilmeyen kız kardeşler, komşu mahallelere muhtar oldu

2019 seçimlerinde Kemer'in ilk kadın muhtarı seçildiğini anlatan Münevver Erkal, "5 yıllık dönemimden sonra tekrar aday oldum ve ikinci defa mahallelim beni seçti. Mahallelim çok alışık değildi bir kadına. İlk göreve başladığımda buraya gelenler, beni sekreter sanıyor, 'Muhtar nerede' diye soruyorlardı. Baktım bu iş böyle olmayacak kapıma fotoğrafımı yaptırdım, ismimi ve soyadımı yazdırdım, 'Buranın muhtarı benim' diye. Sağ olsun mahallelim zaten beni çok seviyor, çok destekliyor özellikle de kadınlar. Bu konuda hepsine teşekkür ediyorum. Yaşadığım zorluklar tabii ki oldu. Çünkü bir pandemi atlattık. Koronavirüs dönemi çok uzun ve sıkıcı geçti muhtarlar adına çünkü biz hep sahnedeydik, hiçbir zaman evimize kapanmadık. Depremi atlattık. Türkiye olarak zor bir dönemden geçerken ben de bir muhtar olarak devletle millet arasında köprü olmaya çalıştım. Çalışmalarım sırasında demişti bir vatandaşımız, 'Sana hiç kimse gelip, teşekkür etmez sadece teşekkürü sandıkta verir' diye. Tekrar ikinci defa beni seçtikleri için mahalleme teşekkür ediyorum" diye konuştu.