Coğrafya haritalarını değiştirin: Bir göletimiz daha çöle döndü...
Kırıkkale'nin Ahılı köyünde tarım arazilerini besleyen gölet tamamen kuruyarak çatlaklarla kaplı çorak bir alana dönüştü.
Kırıkkale'de yaz mevsiminin kavurucu sıcaklıkları, kuraklığın etkisini her geçen yıl daha da artırıyor. Kuruyan göletler ve yeraltı sularının çekilmesi, kentteki tarımsal üretimden içme suyu kaynaklarına kadar geniş bir alanda etkisini hissettiriyor.
Merkez ilçeye bağlı Ahılı köyünde tarım arazilerini besleyen gölet tamamen kurudu. Bir zamanlar suyla dolup taşan gölet, bugün derin çatlaklarla kaplı kurak bir alana dönüştü. Kuruyan gölet yatağında kendiliğinden yetişen karpuzlar ise dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.
Su sorununun giderek derinleştiği köyde, çözüm için sondaj çalışmaları yürütülüyor. Yeraltı sularının çekilmesi sebebiyle de sondaj çalışmalardan sonuç almak zorlaşıyor.
2021 yılından bu yana yapılan çok sayıda sondajın bir kısmında suya ulaşılırken, bazı bölgelerde ise sonuç alınamadı. Devlet kurumları da köydeki çalışmalara destek veriyor. Kırıkkale Valiliği, ekipman desteğiyle sondaj çalışmalarındaki sürece katkı sağlıyor.