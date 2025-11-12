Çok sayıda ilimiz için önce sağanak yağış ardından da kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre bu hafta başından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağışlar batı illerimizi gün gün terk edecek. Yağışlar doğu illerimize kayarken, pek çok ilimiz için de kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkları doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretse de yağışlar doğu illerimize doğru ilerleyecek ve önümüzdeki günlerde çok sayıda ilimizde kar yağışı görülecek.
Diğer illerimizde ise yağışlar bugün ve yarın devam etse de diğer yerlerde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri