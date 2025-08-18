Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu
Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının bazı bölgelerimizde bu hafta da yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken çok sayıda ilimizde gök gürültülü yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevreleri, Antalya'nın batı çevreleri, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevreleri ile Akşam saatlerinden sonra Samsun, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
18 - 24 Ağustos tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları...