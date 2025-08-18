Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevreleri, Antalya'nın batı çevreleri, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevreleri ile Akşam saatlerinden sonra Samsun, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.