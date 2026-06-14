Çöl sıcakları öncesi son yağış dalgası... Çok sayıda ilimizde şiddetli sağanaklar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çöl sıcakları yurdu esir almadan önce birçok bölge için şiddetli sağanak yağış ve sel uyarısında bulundu. Salı gününden itibaren artacak sıcaklıklar öncesinde İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da ani sel, heyelan ve dolu riski bulunuyor. İşte haritalarla il il, bölge bölge 5 günlük hava durumu tahminleri...
Türkiye, önümüzdeki günlerde etkisini gösterecek olan bunaltıcı çöl sıcaklarına hazırlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) kritik bir son dakika uyarısı geldi. Sıcak hava dalgası yurdu etkisi altına almadan hemen önce, yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yağışların özellikle belirli bölgelerde şiddetini artırması öngörülüyor. Afet riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gereken alanlar ve olası tehlikeler şu şekilde sıralandı:
Riskli Bölgeler: Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları istendi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da uyarılar yapıldı.