Çöl sıcakları öncesi son yağış dalgası... Çok sayıda ilimizde şiddetli sağanaklar bekleniyor

Türkiye, önümüzdeki günlerde etkisini gösterecek olan bunaltıcı çöl sıcaklarına hazırlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) kritik bir son dakika uyarısı geldi. Sıcak hava dalgası yurdu etkisi altına almadan hemen önce, yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.