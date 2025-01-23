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Çöl sıcaklarıyla meşhur ilimizde kar sürprizi

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: İHA
Çöl sıcaklarıyla meşhur ilimizde kar sürprizi - Resim: 1

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’nın bazı bölgelerinde kar sürprizi yaşandı. 

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Çöl sıcaklarıyla meşhur ilimizde kar sürprizi - Resim: 2

Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Örcünlü Mahallesi ve çevresinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerinde beyaz bir örtü oluşturdu. 

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Çöl sıcaklarıyla meşhur ilimizde kar sürprizi - Resim: 3

Sabah uyanan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

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Çöl sıcaklarıyla meşhur ilimizde kar sürprizi - Resim: 4

Bahçeye giden çocuklar ise yağan karın altında oyunlar oynadı.

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