Çöl sıcaklarıyla meşhur ilimizde kar sürprizi
Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kaynak: İHA
Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’nın bazı bölgelerinde kar sürprizi yaşandı.
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Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Örcünlü Mahallesi ve çevresinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerinde beyaz bir örtü oluşturdu.
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Sabah uyanan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.
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Bahçeye giden çocuklar ise yağan karın altında oyunlar oynadı.
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