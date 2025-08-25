  1. Anasayfa
  4. Çorum'da kazı sırasında tarihi keşif

Çorum'un Alaca ilçesinde altyapı çalışması sırasında tarihi bir mezar taşı bulundu.

Kaynak: İHA
Alaca ilçesine bağlı Akören köyünde İl Özel İdaresi'ne ait kepçeyle kanal kazısı yapıldığı sırada üzerinde haç figürleri ve yazılar olan bir mezar taşı bulundu. 

Taşı fark eden iş makinesi operatörünün ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri ve Çorum Müzesi'nden uzmanlar sevk edildi. 

Müze görevlilerinin yaptığı ilk incelemede tarihi olduğu değerlendirilen taş koruma altına alındı.

