Daha önce yüzüyorlardı, şimdi ise aynı noktada oturup saz çalıp türkü söylüyorlar
Van Gölü’nde yağışların azalması ve artan sıcaklıklar nedeniyle yaşanan çekilme devam ederken halk müziği sanatçıları 11 yıl önce tamamı karaya çıkan Erciş Kalesi'ne ait kalıntıların bulunduğu bölgede bağlama çalıp türkü söyledi.
Van Gölü Havzası’nda küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklığın etkileri sürüyor. Kent ve çevresinde son yıllarda azalan yağış ve artan sıcaklıklar, dünyanın en büyük sodalı ve 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı ile de Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesine neden oluyor. Göldeki en belirgin çekilme ise su derinliğinin diğer kıyılara oranla az olduğu Erciş'te gözlenirken, bir zamanlar göl suları içerisinde olan tarihi kalıntılar da gün yüzüne çıkıyor.
Urartu Krallığı zamanında Van Gölü sahilinde inşa edilen ve Osmanlı Dönemi’nde de onarımdan geçirilerek kullanılan Erciş Kalesi’nin bir bölümü, 1841'de göl sularının yükselmesi ile su altında kaldı. Su seviyesinin belirli periyotlarla yükselmesi ile birlikte de kale tamamen suya gömüldü. İlçe halkı ise bu kıyıları, yüzme alanı olarak kulandı. Ancak su seviyesinin yeniden düşmesi ile birlikte uzun yıllar su altındaki varlığını koruyan Erciş Kalesi, 11 yıl önce yeniden karaya çıktı. Geçen yıllar içerisinde de kale ve çevresi kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklaştı.
Ercişli halk müziği sanatçıları daha önce yüzdükleri artık piknik ve tarım alanı olarak kullanılan bölgede kuraklığa dikkat çekti. Sanatçılar, bağlama eşliğinde kendilerinin bestelediği "Kuraklık oldu, sular çekildi. Yüzdüğüm yerlerde ekin ekildi, 40 yıl önce Van Gölü'nde yüzen balıklar şimdi çekildi" sözlerinin yer aldığı türküyü seslendirdi.
