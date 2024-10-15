Damadın arkadaşları düğünde cenaze kaldırdı
İstanbul'da bir düğüne katılan damadın arkadaşları, takı törenine içerisine cansız manken koydukları tabutla geldi.
Kaynak: DHA
Sarıyer, Ayazağa Mahallesi'nde 12 Ekim Cumartesi günü evlenen Deniz ve Görkem çiftinin düğününde damadın arkadaşları ilginç bir şaka planladı. Çiftin nikahı kıyıldıktan sonra takı törenine geçildiği sırada damadın arkadaşları, tabutla düğün salonuna girdi.
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Önde damadın 'acı kaybımız' yazılı fotoğrafı, arkasında ise tabutla çiftin yanına gelen grup, alkış eşliğinde tabutu indirdi.
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Damadın fotoğrafının yapıştırıldığı cansız mankeni tabuttan çıkartan arkadaşları, düğün hediyesi olarak mankeni damadın yanına yerleştirdi.
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Ardından mikrofon eline alan damadın arkadaşı, “Görkem kardeşimize çamaşır, bulaşık yıkamayı nasip eyleme, ev işlerinden uzak tut yarabbi. Allah mutlu mesut etsin" diyerek dua etti.
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