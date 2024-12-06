Defineciler Türkiye'nin 8 asırdır ayaktaki kalesini talan etti

Yapının şato olarak da ifade edilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Durukan, "Orta Çağ'dan kalma yapıların güzel örneklerinden biridir. Sadece Çamlıyayla'da değil, benzer örneklerine başka yerlerde de rastlayabiliyoruz. Planları aynı, birbirine benzer 4-5 tane örneğini biliyoruz. Bunlardan 3 tanesi, çok iyi ayakta duruyor. En iyi kondisyona sahip olansa Çamlıyayla'daki Sinap Kalesi'dir" dedi. Prof. Dr. Durukan, "Yapının hem içinde hem dışında maalesef tahribatlar meydana gelmiş. Birçok yerde karşılaştığımız gibi defineciler, altın arayanlar bu tip yapıları çok sık ziyaret ediyor. Bunların içerisinde bir şey bulamayacaklarını söyleyelim. Yapıya zarar veriyorlar. Bu kadar zamandır, 8 asırdır ayakta duran yapıya zarar vermek, ülkemize zarar vermekle eş anlamlıdır" diye konuştu. (DHA)