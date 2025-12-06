Denizi olmayan ilimizin somonları tüm dünyada sofralarla buluşuyor

7 yıldır Almus Barajı’nda kafes balıkçılığı yapan üretici Sadullah Sezer, işlerini geliştirerek ihracata katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek; "İki kafesle başladığımız kafes balıkçılığına şu anda 12 kafesle devam ediyoruz. Sevkiyatlarımız sürüyor. Balıkları Sinop’a denize gönderiyoruz. Orada büyüyüp Avrupa’ya gidecekler. Bu yıl 150 tonluk bir üretim hedefimiz var. Rusya, Japonya ve Çin’e ihracat yapıyoruz" dedi.