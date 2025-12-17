Denizin rengi kırmızıya döndü görenler gözlerine inanamadı!
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde bulunan Kızıl Sahil'de deniz suyu sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından kızıl renge döndü.
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yer alan ve Hürmüz Adası ile özdeşleşen "Kızıl Sahil", sabah saatlerinde etkili olan yağışların ardından yeniden gündeme geldi.
Yağmur sonrası demir oksit bakımından zengin kırmızı toprağın denize karışmasıyla birlikte sahil şeridi ile deniz suyunun geçici olarak kızıl renge büründüğü gözlemlendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yağışların etkisi ve dalgaların kıyıya vurması sonucu kırmızı toprağın denizle buluştuğu ve bölgede görsel açıdan dikkat çekici bir doğal manzaranın oluştuğu görüldü. Volkanik ve tortul yapısıyla bilinen bölge, bu özelliğiyle kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Tuz diyapirleri, volkanik kayaçlar ve mineral açısından zengin toprak yapısına sahip olan Hürmüz Adası, İran'ın öne çıkan jeolojik alanları arasında yer alıyor.