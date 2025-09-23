Denizlerimizdeki endişe veren istila sonrası alarm çanları çalıyor: Ağlar balık yerine çamurla doldu

Balıkçıların denizanası istilası nedeniyle en verimli zamanlarda denize çıkmakta zorlandığını ve ağlara takılan denizanaları ve müsilaj nedeniyle avdan eli boş döndüğünü söyleyen Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, “Geçen yıldan kat kat fazla olan denizanasının yoğunluğu, balıkçılarımızı etkiliyor. Ağlarımız önemli ölçüde zarar görürken, balığa çıkmakta da zorlanıyoruz. Ağlar ucuz şeyler değil, maliyetli malzemeler” diye konuştu.