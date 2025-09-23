Denizlerimizdeki endişe veren istila sonrası alarm çanları çalıyor: Ağlar balık yerine çamurla doldu
Marmara Denizi’nde gitgide artan denizanası popülasyonu adeta bir istilaya dönüşürken uzmanlar "denizanası artışı aslında müsilajın oluşumuyla aynı kirlilik kaynaklarına işaret ediyor" dedi.
Marmara Denizi’ndeki denizanası istilası 1 Eylül’de başlayan yeni av sezonunu da olumsuz etkiledi.
Gemlik Körfezi’nden denize açılan balıkçıların ağları denizanaları nedeniyle zarar görürken, çoğu balıkçı ağı da deniz dibindeki müsilajın etkisiyle çamura bulanmış halde teknelere çekiliyor.
Balıkçıların denizanası istilası nedeniyle en verimli zamanlarda denize çıkmakta zorlandığını ve ağlara takılan denizanaları ve müsilaj nedeniyle avdan eli boş döndüğünü söyleyen Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, “Geçen yıldan kat kat fazla olan denizanasının yoğunluğu, balıkçılarımızı etkiliyor. Ağlarımız önemli ölçüde zarar görürken, balığa çıkmakta da zorlanıyoruz. Ağlar ucuz şeyler değil, maliyetli malzemeler” diye konuştu.
BUÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, Marmara Denizi’ndeki denizanası yoğunluğunun, müsilajın da habercisi olabileceğine dikkat çekti.