Denizlerimizin katilleri termal kameraya yakalandı: Denizde nefes kesen operasyon

O anlar kameraya yansırken, R.A. (24), G.Y. (37) ve Ö.A. (30) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheliye, ‘Su ürünleri ruhsat tezkeresi olmadan dalarak su ürünleri avcılığı yapmak’, 'Yasa dışı kara kıllı midye avcılığı yapmak’ ve gemiler için de 'Su ürünleri ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri avcılığı yapmak’ suçlarından toplamda 393 bin 612 TL idari para cezası uygulandı.