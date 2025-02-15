Denizlerin gizemli canlısı Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi
Antalya Körfezi'nde su altı görüşü netleşince, normalde çıplak göle görülmesi güç olan ilginç deniz canlıları ortaya çıktı. Sadece berrak sularda görülen ''Venüs kuşağı'' adlı organizma ilk kez kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Öğrencilere eğitim, araştırma ve inceleme dalışları yaptıran Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde bir süredir etkili olan yüksek basınç ve poyrazın etkisiyle suyun berraklığının artmasını fırsat bilip dalışlarını yoğunlaştırdı.
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Gökoğlu, dalış esnasında ise cestum veneris yani "Venüs kuşağı" adı verilen ilginç deniz canlısını görüntülemeyi başardı.
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Su renginde şeffaf bir yapısı olan ve denizanası benzer yapıdaki planktonun, su altı kamerasına yansıdığı anlar ise büyüledi.
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Görüntülerde Venüs kuşağının yanı sıra, denizanası ailesinden olan küçük yapıdaki medüzler de yer aldı.
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