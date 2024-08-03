Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif
Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında renkli ''Skylla Grubu'' heykelleri bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ''Bu olağanüstü heykeller, Hellenistik Dönemin barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli'' dedi.
Geçmişi M.Ö. 5500'e kadar uzanan ve İncil'de de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. 'Batı Tiyatrosu' alanında sürdürülen kazı çalışmalarında bu yıl Yunan ve Roma mitolojisinde geçen tıp tanrısı Asklepios'un heykeli ile kızı Hygieia'ya ait heykelin başı bulunmuştu. Sahne binasının restorasyon alanında devam eden kazı çalışmalarında ise bu sefer renkli 'Skylla Grubu' heykelleri bulundu. Eserin gün yüzüne çıkarılması arkeologları heyecanlandırdı. Skylla Grubu heykelleri, titiz bir çalışma ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
'HELLENİSTİK DÖNEM'İN BAROK STİLİNİ YANSITIYOR'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan, 'Geleceğe Miras' uygulamamız meyvelerini vermeye devam ediyor. 'Geleceğe Miras Laodikeia Projesi' kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla Grubu heykelleri keşfedildi. Bu olağanüstü heykeller, Hellenistik Dönem'in barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli. Projede çalışan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve Laodikeia kazı ekibimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
'RESTORASYON ÇALIŞMALARINA GENİŞ BİR UZMAN EKİPLE DEVAM EDİYORUZ'
Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Pof. Dr. Celal Şimşek, bulunan eserin arkeoloji dünyasında heyecan yarattığını belirterek, "Helenistik Dönem'de M.Ö. 2’nci yüzyılda yapılan Laodikeia Batı Tiyatrosu'nda hazırlanan ve kurulca onaylanan projesine uygun olarak cavea oturma basamaklarının restorasyonu tamamlanmış olup 2024 yılında 'Geleceğe Miras Laodikeia Projesi' kapsamında halen sahne binasının restorasyon çalışmalarına geniş bir uzman ekiple devam ediyoruz. Sahne binası restorasyonu için sanatçıların soyunma-giyinme locaları altında malzemelerin koyulduğu hyposkene koridorlarıyla bağlantılı olan bodrum bölümünde dolgu molozların kazıları yapılmıştır. Bu çalışmalarda pagan inancının sona ermesi ve Hristiyanlığın başlamasına M.S. 4’üncü yüzyılda bağlı olarak tiyatronun üç kat halinde olan sahne binasına ait heykellerin bir kısmının sağlam, bir kısmının da kırılarak loca altlarındaki dolgulara atıldıkları tespit edilmiştir. Bu heykellerden en önemlilerinin başında Skylla Grubu yer alır. Dolgu içinde Skylla Canavarı grubunu oluşturan Skylla başı ve eli, Skylla'nın kasık etrafında yer alan vahşi köpeklerin saldırarak öldürdüğü Troia Savaşları'nın Ithaka Kralı Akhalı kahramanı Odysseus'un gövdesi, arkadaşlarına ait birinin başı olan iki gövde üstü ile gemi pruvası bulunmuştur" dedi.
'DENİZ CANAVARI SKYLLA İLE OLAN KARŞILAŞMASI ÖNEMLİ BİR YER TUTAR'
Antik dönemde Smyrnalı Homeros'un iki önemli kitabı olduğunu belirten Prof. Dr. Şimşek, "Troia savaşlarının anlattığı İlyada ve Ithaka Kralı Odysseus'un 10 yıldan sonra ülkesine dönmesi sırasında başından geçen olayların anlatıldığı Odysseia destanlarıdır. Dönüş yolculuğu birçok maceralarıyla birlikte 10 yıl sürmüş ve kral ancak 20 yıl sonra ülkesi Ithaka'ya ulaşabilmiştir. Mitolojiye göre Akhalılar, Troia Savası'nı çok zeki olan Ithaka Kralı Odysseus sayesinde kazanmışlardır. Bu yönüyle Odysseus antik çağın en önemli kahramanıdır. Homeros'un Odysseia destanında Odysseus'un memleketine dönüşünde başından geçen olaylar içinde deniz canavarı Skylla ile olan karşılaşması önemli bir yer tutar. Skylla, Messina Boğazı’nda pusuda bekleyen kadın başlı vücudunun alt kısmı çepeçevre vahşi köpeklerden oluşan bir deniz canavardır. Odysseus'un gemisi bu canavarın pusuya yattığı mağarasının önünden geçerken köpekler saldırır ve Odysseus'un 6 arkadaşı Stesios, Ormenios, Ankhimos, Ornytos, Sinopos ve Amphinomos'u parçalayıp yerler" ifadelerini kullandı.