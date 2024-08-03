Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif

'RESTORASYON ÇALIŞMALARINA GENİŞ BİR UZMAN EKİPLE DEVAM EDİYORUZ'

Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Pof. Dr. Celal Şimşek, bulunan eserin arkeoloji dünyasında heyecan yarattığını belirterek, "Helenistik Dönem'de M.Ö. 2’nci yüzyılda yapılan Laodikeia Batı Tiyatrosu'nda hazırlanan ve kurulca onaylanan projesine uygun olarak cavea oturma basamaklarının restorasyonu tamamlanmış olup 2024 yılında 'Geleceğe Miras Laodikeia Projesi' kapsamında halen sahne binasının restorasyon çalışmalarına geniş bir uzman ekiple devam ediyoruz. Sahne binası restorasyonu için sanatçıların soyunma-giyinme locaları altında malzemelerin koyulduğu hyposkene koridorlarıyla bağlantılı olan bodrum bölümünde dolgu molozların kazıları yapılmıştır. Bu çalışmalarda pagan inancının sona ermesi ve Hristiyanlığın başlamasına M.S. 4’üncü yüzyılda bağlı olarak tiyatronun üç kat halinde olan sahne binasına ait heykellerin bir kısmının sağlam, bir kısmının da kırılarak loca altlarındaki dolgulara atıldıkları tespit edilmiştir. Bu heykellerden en önemlilerinin başında Skylla Grubu yer alır. Dolgu içinde Skylla Canavarı grubunu oluşturan Skylla başı ve eli, Skylla'nın kasık etrafında yer alan vahşi köpeklerin saldırarak öldürdüğü Troia Savaşları'nın Ithaka Kralı Akhalı kahramanı Odysseus'un gövdesi, arkadaşlarına ait birinin başı olan iki gövde üstü ile gemi pruvası bulunmuştur" dedi.