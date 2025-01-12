Dev anket sonuçlandı: Türkiye'nin konuştuğu yavru gorilin ismi belirlendi

Üzüm, Kömür, Misket ve Zeytin isimlerinin olduğu ankette yüzde 30,6 oyla yavru gorilin ismi 'Zeytin' olarak belirlendi. Bakanlıktan izinli bir hayvanat bahçesinde özel olarak hazırlanan steril odada koruma altında tutulan Zeytin ile bakıcı ve görevli veterinerler ilgileniyor. Beslenmesine ayrıca özen gösterilen yavru gorilin kilosu ele geçirildiği günden bu yana 1 kilogram artarak 10 kilogram 400 grama çıkarken boyu ise 62 santimetreden 65.5 santimetreye ulaştı. En sevdiği oyuncağı peluş goril olan Zeytin'in ana vatanı olan Afrika'da doğal yağmur ormanlarında yaşamına devam etmesini istediklerini söyleyen Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yavru gorilin güvenli ortamda yaşamaya devam edebilmesi için uluslararası kuruluşlar ve muhatap ülkelerle görüşmelerin sürdüğü belirtti.